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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعهم يشكروا الله.. بولندا تتوعد ألمانيا بدفع الثمن |ما القصة؟

المانيا وبولندا
المانيا وبولندا

قال ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، إن ألمانيا يجب أن تدفع لوارسو مقابل جرائم الحرب التي ارتكبت على الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال كاتشينسكي خلال لقاء مع سكان مدينة نوفا سول، “إذا تم التعامل مع ألمانيا على النحو المخطط له، فستكون اليوم دولة فقيرة جدًا وأقل كثافة سكانية. لقد شعروا بالشفقة. دعهم يشكروا الله أن هذا هو السبيل الوحيد. إنهم مدينون لنا، يجب أن يدفعوا".

وبحسب السياسي، فقد عوملت ألمانيا "باستخفاف شديد" بعد كل الجرائم الوحشية والإذلال والاستغلال الذي تعرض له البولنديون الذين نجوا.

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من جانبها، أشارت بوابة الأخبار الألمانية “Tagesschau”، إلي أن الخطاب المكثف مؤخرًا ضد ألمانيا والمناهض لأوروبا لزعيم حزب القانون والعدالة مرتبط جزئيًا بالحملة الانتخابية البرلمانية.

وفي وقت سابق، قالت السلطات البولندية إنها طلبت 6.2 تريليون زلوتي “حوالي 1.3 تريليون دولار” من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. 

وفي أوائل أكتوبر، تم إرسال مذكرة مماثلة إلى ألمانيا من خلال وزارة الشؤون الخارجية.

المانيا الحرب العالمية برلين بولندا وارسو

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