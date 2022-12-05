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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دفن بحدائق الفردوس.. تشييع جثمان الصحفي محمد أبو الغيط في بريطانيا

صدى البلد

رحل عن عالمنا اليوم الكاتب الصحفي محمد أبو الغيط بعد صراع مع المرض، حيث دفن في لندن بعد أن تمت صلاة الجنازة عليه، ودفن داخل مدافن المسلمين في حدائق الفردوس بلندن، كما أقيم العزاء بنادي بارك رويال.

 

رحيل محمد أبو الغيط

 

الجدير بالذكر أن إسراء شهاب، زوجة الكاتب الصحفي الشاب محمد أبو الغيط، الذي توفي صباح اليوم، كشفت عن مكان وموعد جنازته.

وقالت شهاب، عبر صفحتها على فيسبوك: "تقام صلاة الجنازة علي زوجي الحبيب في مسجد هارو اليوم عقب صلاة العصر الساعة2.. وتقام مراسم دفن الجثمان في مدافن المسلمين في حدائق الفردوس".

يذكر أن محمد أبو الغيط، قد توفي في الساعات الأولى لصباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، والذي أصيب به قبل نحو عام.

الصحفي محمد أبو الغيط

 

محمد أبو الغيط رحيل محمد أبو الغيط دفن الصحفي محمد أبو الغيط لندن فيسبوك

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