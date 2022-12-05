ناقدة رياضية: البرازيل طرف أساسي في نهائي كأس العالم.. فيديو

قالت الناقدة الرياضية آلاء عمر، إن منتخب البرازيل فشل في تحقيق بطولة كأس العالم لمدة كبير.



وأضافت آلاء عمر، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "البرازيل فشلت في تحقيق كأس العالم آخر 20 سنة، ولكنها مرشحة بقوة للفوز بكأس العالم 2022".

وتابعت: "من عوامل نجاح البرازيل الروح الجماعية.. الفريق كامل يحتفل مع دكة البدلاء والمدير الفني بالأهداف".

وأشارت إلى أن "ما نشاهده من منتخب البرازيل وما يقدموه في المونديال يجعلنا نقول إن البرازيل ستكون طرف أساسي في النهائي".

