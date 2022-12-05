تونس تعلن إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 543 مهاجرا من الغرق

أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، اليوم الإثنين، عن إحباط 16 محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 543 مهاجراً عبر الحدود البحرية.

وذكر المتحدث في بيان رسمي: "دورية مشتركة من مركزي الحرس بصيادة وملولش والمنطقة البحرية بصفاقس، تمكنت من إحباط ثلاث محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 69 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء من الغرق بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وأعرب المتحدث خلال البيان: "وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من جانبها من إحباط 12 محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 453 مهاجرا يحملون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر".

وتابع أن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل أحبطت عملية لاجتياز الحدود البحرية، وتمكنت من نجدة 21 مهاجرا تونسيا من بينهم شخص مطلوب لجهات أمنية وقضائية لتورطه في قضايا مختلفة".

