مكتب التحقيقات الفيدرالي ينضم إلى التحقيق في هجوم مسلح بكارولينا الشمالية

انضم المحققون الفيدراليون إلى الجهود المحلية والخاصة بالولاية في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الامريكية لكشف الحقيقة حول هجوم غامض على مجمع محطات كهرباء فرعية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، وفي غضون ذلك ، توقفت المدن وسكانها يكافحون من أجل الدفء.

وظل انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقدر بنحو 35000 من سكان وسط ولاية كارولينا الشمالية يوم الاثنين حيث عملت أطقم الإصلاح على استبدال المعدات في محطتين فرعيتين كهربائيتين بعد هجوم بالبندقية عليهما في الليلة السابقة. وبحسب التقارير المحلية ، قد لا يتم إصلاح المحطات الفرعية حتى يوم الخميس

وانخفضت درجات الحرارة في الأربعينيات بين عشية وضحاها في مقاطعة مور ، واندفعت المباني التي تحتوي على مولدات كهربائية لتوفير الحرارة للسكان الذين اختاروا عدم الفرار من المنطقة أثناء الانقطاع. فرضت السلطات حظر تجول إجباريًا خلال الليل ، قائلة إن الهجوم كان 'متعمدًا' لكنها رفضت استخدام كلمة 'إرهاب'.

وظلت المدارس في محافظة مور ومدينة قرطاج مغلقة يوم الاثنين وكذلك العديد من المؤسسات. مع إطفاء إشارات المرور ، تحولت التقاطعات إلى توقفات فوضوية رباعية الاتجاهات ، مما تسبب في مشاكل مرورية ضخمة ، وفقًا لتقارير محلية.

ليست عشوائية

وفقًا لرئيس شرطة مقاطعة مور روني فيلدز ، لم يسفر التحقيق عن مشتبه به أو دافع للهجوم. ومع ذلك ، فإن المهاجم كان يعلم ما يفعله: أخبر الشريف المراسلين أنهم توقفوا إلى المحطات الفرعية في سيارة ، واخترقوا البوابات ، وفتحوا النار على أجزاء معينة جدًا من المجمع.

وقالت فيلدز للصحفيين يوم الأحد: 'الشخص أو الأشخاص الذين فعلوا ذلك يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلون'. 'ليس لدينا أدنى فكرة عن سبب مقاطعة مور.'

واضاف 'لقد تم استهدافه ولم يكن عشوائيا'.

ونتيجة لذلك ، انضم مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وهو وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية ، إلى التحقيق.

هجوم قناص غامض

جاء الهجوم صدى لهجوم قناص غامض في عام 2013 ضد محطة نقل ميتكالف بالقرب من سان خوسيه ، كاليفورنيا. فشل الهجوم في إحداث انقطاع كبير في التيار الكهربائي ، لكنه تسبب في أضرار بنحو 15 مليون دولار لـ 17 محولًا وأثار مخاوف من وقوع هجمات إرهابية في المستقبل ضد محطات الكهرباء.

وفي يوليو الماضي ، أفادت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) أنه تم توزيع ما يسمى بـ 'كتيب التسريع' على 'قنوات Telegram المتطرفة' المستوحاة من هجوم Metcalf ، مما شجع الجماعات المتعصبة للبيض على تنفيذ هجمات مماثلة. ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الأخرى بدلاً من إطلاق النار على الأقليات.

ويطلق الكتيب على المحطات الفرعية اسم 'البط الجالس ، أيها الفريسة المستحقة' ، حيث يجادل بأنه 'ما دامت القوة مشتعلة ، فإن الوضع الراهن ، والانحدار الهبوطي لعرقنا ، وزيادة عدد غير البيض في أراضينا سيستمر دون عوائق'. وتدعو أتباع أيديولوجية التفوق الأبيض هذه إلى القيام 'بأفعال أكثر إثمارًا من شأنها أن تضر بالنظام حقًا وتقربنا من الانهيار المطلوب لعرقنا لكي يزدهر مرة أخرى على هذا الكوكب'.

وحددت كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الإرهاب من قبل الجماعات المتعصبة للبيض على أنه 'التهديد الإرهابي الأكثر استمرارًا وفتكًا' الذي واجهته الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ، انتقد تقرير صدر الشهر الماضي عن لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ الأمريكي الوكالتين الفيدراليتين 'لفشلهما في تتبع البيانات والإبلاغ عنها بشكل منهجي حول الإرهاب المحلي' أو تخصيص موارد كافية للرد على التهديد.

ومع ذلك ، فإن وزارة الأمن الداخلي ليست جزءًا من تحقيق نورث كارولينا بعد ، ولم يتم تصنيفها بعد على أنها إرهابية.