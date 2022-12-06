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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبنات الفاشونستا.. بديلة كيا بيكانتو بـ 90 ألف جنيه

للبنات الفاشونستا
للبنات " الفاشونستا ".. بديلة الكيا بيكانتو بـ 90 ألف جنيه

تبحث دائمًا الفتيات عن امتلاك السيارات صغيرة الحجم، خاصة المبتدئات في تعلم القيادة لسهولة اصطفافها ومرورها اليسير بين السيارات، ولأن دائمًا ما تتسم السيارات صغيرة الحجم باقتصادية شرائها واستهلاكها للوقود في آن واحد ومن بينها السيارة الأشهر شيفروليه سبارك.


وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة "أونلاين" الأشهر في مصر، جاء عرض على السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 بـ 90 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك موديل 2008

جاءت السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 بمحرك تبلغ سعته 1000 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 68 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، ويبلغ معدل استهلاك الوقود لهذه السيارة  6 لتر لكل 100 كيلو متر.

شيفروليه سبارك موديل 2008

أما عن لمقصورة الداخلية لـ شيفروليه سبارك موديل 2008، فهي تتسم بمساحة داخلية تتسع لأربعة ركاب اثنين في المقاعد الأمامية، واثنين آخرين في المقاعد الخلفية، مزودة بعدادات قراءة اعتيادية وعجلة قيادة بسيطة، وتحتوي على وسائد هوائية أمامية وقفل ذاتي "سنتر لوك " ومكيف للهواء وزجاج كهربائي.

شيفروليه سبارك موديل 2008
السيارات المستعملة شيفروليه سبارك موديل 2008 شيفروليه شيفروليه سبارك سوق المستعمل

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