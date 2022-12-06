عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. فيديو

النادي المصري
النادي المصري

انتقد تامر النحاس وكيل اللاعبين، كامل أبو علي رئيس النادي المصري البوسعيدي، مؤكدا إنه يرى بأذنيه وليس عينه، وذلك على خلفية إقالة إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الساحلي.

وقال تامر النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كامل ابو علي يرى بأذنيه وليس عينه، يستمع إلى ما يصل إليه حتى لو كان مختلف أو خطأ.

وأضاف :" ذات مرة عرضت عليه حمادة طلبة وكان يلعب في أسمنت السويس، تركني وتحدث مع أنور شلوفة الذي قيل له أنه لا يناسب الدوري الممتاز، فعاد إلي ورفض اللاعب".

وأردف: "قلت له هناك لاعب آخر اسمه محمد ماهر يلعب في السويس، شاهده ووافق عليه، قلت له أن هذا هو حمادة طلبة فى المستقبل،وفى النهاية  علي زعزع انتقل للمصري من خلال انور شلوفة، وحسام زناتي قال لي سينضم لفيوتشر وليس المصري، تحدثت مع كامل أبو علي وأنور وقلنا له أن نضغط قليلا لنضم اللاعب".

وأتم: "شلوفة رفض أن يرتفع المقابل المادي وقال لكامل أبو علي أن تامر النحاس هو سبب فشل الصفقة".

تامر النحاس كامل أبو علي النادي المصري إيهاب جلال حمادة طلبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

أبناءها تفحموا في حضن بعض.. تصريحات صادمة من والدة ضحايا حريق شقة المنتزه

ليس ممرضا.. قرار عاجل من الصحة بعد واقعة الكانيولا..فيديو

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سفير ألمانيا بقطر يحذر حكومته من سوء التعامل مع الدوحة بسبب المونديال

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

طقس اليوم| احذروا برودة الصباح والمساء.. وأمطار على القاهرة

قنبلة وبندقية.. كوريا الشمالية تجبر الآباء لإطلاق أسماء غريبة على أبنائهم| إيه الحكاية؟

أسعار العملات الأجنبية لدى البنك الأهلي اليوم 6-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضيحة أمريكي ادعى النبوة.. متجوز 20 طفلة منهن بنته

لاعتقاد غريب.. بوتين يستحم بدم الغزلان| فما السر؟

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو أستراليا يتهافتون على ميسي لالتقاط السيلفي

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ