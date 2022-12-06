تامر النحاس يفتح النار على رئيس المصري البورسعيدي.. فيديو

انتقد تامر النحاس وكيل اللاعبين، كامل أبو علي رئيس النادي المصري البوسعيدي، مؤكدا إنه يرى بأذنيه وليس عينه، وذلك على خلفية إقالة إيهاب جلال مدرب فريق الكرة الأول بالنادي الساحلي.

وقال تامر النحاس، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كامل ابو علي يرى بأذنيه وليس عينه، يستمع إلى ما يصل إليه حتى لو كان مختلف أو خطأ.

وأضاف :" ذات مرة عرضت عليه حمادة طلبة وكان يلعب في أسمنت السويس، تركني وتحدث مع أنور شلوفة الذي قيل له أنه لا يناسب الدوري الممتاز، فعاد إلي ورفض اللاعب".

وأردف: "قلت له هناك لاعب آخر اسمه محمد ماهر يلعب في السويس، شاهده ووافق عليه، قلت له أن هذا هو حمادة طلبة فى المستقبل،وفى النهاية علي زعزع انتقل للمصري من خلال انور شلوفة، وحسام زناتي قال لي سينضم لفيوتشر وليس المصري، تحدثت مع كامل أبو علي وأنور وقلنا له أن نضغط قليلا لنضم اللاعب".

وأتم: "شلوفة رفض أن يرتفع المقابل المادي وقال لكامل أبو علي أن تامر النحاس هو سبب فشل الصفقة".