نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع صدى البلد لقرائه مجموعة من الخدمات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس خريفى مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء.

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بقوة لتسجل مستوى جديدا وهو الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 2,091 جنيها ، كما اقترب من 2200 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة فى مصر على مدار الأيام الماضية.

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

عز بـ 19650 جنيهًا للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، ارتفاعا كبيرًا إذ تراوحت أسعار الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ارتفع إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس والأبيض والبطاطس 10 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والفلفل الحامي 12 جنيها، والخيار 12 جنيها بسوق التجزئة.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

أرقام تهمك.. خدمات شرطة النجدة والمرور والإسعاف

قد يتعرض الكثير منا إلى مواقف طارئة ولا يعلم أرقام الخدمات والطوارئ وكذلك أرقام شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.