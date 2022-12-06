صدور الطبعة السادسة من كتاب أحمد خالد توفيق "اللغز وراء السطور”

أصدرت دار الشروق الطبعة السادسة من كتاب «اللغز وراء السطور» للأديب أحمد خالد توفيق.



عن الكتاب:



يتلقى الأدباء والكُتّاب دائما أسئلة مثل:

• ماذا أفعل لكي أصبح كاتبًا؟

• لماذا تمتعنا هذه القصة بينما تثير تلك مللنا؟

• لماذا تبدو تلك الفقرة جميلة وتلك مفككة؟

– في هذا الكتاب يحاول د. أحمد خالد توفيق فك اللغز، بأسلوبه الساخر والممتع، ليقدم لنا وصفة سحرية من عصارة تجاربه ومن تجارب كبار الأدباء.



– يتناول في الجزء الأول بعض التقنيات الأدبية المستعصية ويعطيك معها الحل ببساطة وإمتاع، يتنقل من سدّة الكاتب إلى أسماء الأبطال، يتوقف عند العمل الناجح المدمر لمؤلفه، ويحل إشكالية الغرور وانعدام الثقة.

– الجزء الثاني يستعرض فيه المعارك الأدبية المختلفة من تحذلق النقاد إلى متلازمة الطب والأدب، ويحل أزمة الاقتباس من الأدب إلى السينما.



– المؤلف هنا يقوم بممارسة عملية التعلم أمام القراء جميعًا، في تجربة مفيدة وممتعة للقارئ والمؤلف معًا. وعندها يكون قد نجح في فك اللغز وراء السطور.