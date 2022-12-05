الخميس.. موسيقار الأجيال يلتقي بليغ حمدي وكمال الطويل بحفل القومية بالأوبرا

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، مجموعة من الأعمال الغنائية الشهيرة، خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الخميس 8 ديسمبر على المسرح الكبير.

وتأتي ضمن قائمة الأعمال الفنية المقدمة “منها يا جميل ياللي هنا - طير بينا يا قلبي لـ محمد فوزي ، النهر الخالد -أغدا ألقاك لـ محمد عبد الوهاب ، أحن إليك - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي ، الشوق والحب - على الحلوة والمرة - بعد ايه لـ كمال الطويل ، يا حبايبي يا غاليين - مش كفاية لـ فريد الاطرش ، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي ، مستنياك لـ بليغ حمدي ، غريبة يا زمان لـ محمد سلطان ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي".. أداء أحمد عصام ، منار سمير ، يحيى عبد الحليم ، غادة آدم ، آيات فاروق ، محمد طارق ، أحمد عفت.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.



مجموعة من الاعمال الغنائية الشهيرة تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي في الثامنة مساء الخميس 8 ديسمبر على المسرح الكبير منها يا جميل ياللي هنا - طير بينا يا قلبي لـ محمد فوزي ، النهر الخالد -أغدا ألقاك لـ محمد عبد الوهاب ، أحن إليك - الحلوة داير شباكها لـ محمد الموجي ، الشوق والحب - على الحلوة والمرة - بعد ايه لـ كمال الطويل ، يا حبايبي يا غاليين - مش كفاية لـ فريد الاطرش ، لحن الوفاء لـ رياض السنباطي ، مستنياك لـ بليغ حمدي ، غريبة يا زمان لـ محمد سلطان ، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي .. أداء أحمد عصام ، منار سمير ، يحيى عبد الحليم ، غادة آدم ، آيات فاروق ، محمد طارق ، أحمد عفت.

يشار إلى أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار .

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