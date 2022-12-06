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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورشة عمل مجانية عن فن التطريز بالخط الكوفى فى بيت السنارى

صدى البلد

ينظم بيت السناري، ورشة عمل للشباب تحت عنوان "فن التطريز بالخط الكوفي"، وذلك يوم الاثنين 12 ديسمبر، في تمام الرابعة عصرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

تركز الورشة على تعريف المشاركين بفن التطريز واستخداماته، وكذلك الأدوات المستخدمة من خيوط وأبر ومعدات أخرى، مع شرح طريقة عمل الغرز الأساسية وخطوات انتاج عمل فني بالخط الكوفي وطباعه لوحات الخط الكوفي على القماش.

تقدم الورشة سعاد محمد، وهي مدربة ومدرسة تطريز معتمدة، شاركت في الكثير من المعارض الخاصة بالفنون والأعمال اليدوية، وقدمت العديد من الورش التعليمية.

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وتهدف الورشة إلى التعريف بفن التطريز، لما تتميز به القطع المطرزة من قيمة وجمال، وخاصة إذا ما تم دمجه مع غيره ن الفنون مثل الخط العربي، ويعد التطريز أقدم فنون زخرفة القماش، فقد استعمل في الحضارات القديمة؛ لتزيين الملابس.

تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الشباب من 15 سنة فما فوق. الأدوات المطلوبة: قماش كنفا سادة، ابرة كنفا، خيط صوف رفيع، مقص، والورشة مجانية، والدعوة عامة والدخول بأسبقية الحضور.

 

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