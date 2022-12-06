مياه البحيرة تنظم حملات طرق أبواب لتوعية المواطنين بقرى حياة كريمة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز دمنهور ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.



وأشار المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة البحيرة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.



وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقري مركز دمنهور ، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل، مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.



واختتم فريق المشاركة المجتمعية، بإشراف صابرين حجازى مسئولة المشاركة المجتمعية فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي.



وأكد رئيس الشركة أهمية الدور الذي يقدمه فريق العمل الخدمي والمجتمعي لمبادرة حياة كريمة بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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