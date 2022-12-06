عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه البحيرة تنظم حملات طرق أبواب لتوعية المواطنين بقرى حياة كريمة

صدى البلد

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، حملات توعية بقرى حياة كريمة بمركز دمنهور ، لتعريف المواطنين بالمبادرة الرئاسية وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها.


وأشار المهندس  محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، إلي أهمية توعية المواطنين بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، لافتاً إلى الطفرة الكبيرة التي تشهدها محافظة البحيرة بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في ظل المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.


وشملت الحملة العديد من الأنشطة التوعوية، مستهدفةً مختلف الفئات العمرية بقري مركز دمنهور ، من خلال تنفيذ حملات طرق الأبواب للوصول إلى ربات الأسر بالمنازل،  مما يساهم في سهولة وصول رسالة المبادرة بأهمية المحافظة علي كل نقطة مياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.


واختتم فريق المشاركة المجتمعية، بإشراف صابرين حجازى مسئولة المشاركة المجتمعية   فعاليات الحملة بتعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد استهلاك المياه،  بالإضافة إلي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي.


وأكد رئيس الشركة أهمية الدور الذي يقدمه فريق العمل الخدمي والمجتمعي لمبادرة حياة كريمة بالشركة في الوصول إلي المواطنين وكيفية توضيح الرؤية العامة للمشروعات المنفذة ضمن مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها أكبر مشروع قومى يهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

5E99A818-AE4D-40AC-ACC6-32F5E3D5C37C
5E99A818-AE4D-40AC-ACC6-32F5E3D5C37C
020CDE4D-DCCE-4820-B5E1-C64E0BB64769
020CDE4D-DCCE-4820-B5E1-C64E0BB64769
8E822526-8DDB-43BB-817D-6AE03D015CA1
8E822526-8DDB-43BB-817D-6AE03D015CA1
ED283BAE-2EEE-4F52-A458-AA30505E3C03
ED283BAE-2EEE-4F52-A458-AA30505E3C03
5C2CB908-2EE3-42F7-8D38-BB56BD1BE47F
5C2CB908-2EE3-42F7-8D38-BB56BD1BE47F
محافظة البحيرة مياة الشرب حياة كريمة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ترشيد استهلاك المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

ضحايا كأس العالم يتساقطون.. استقالة مدير فني جديد.. تفاصيل

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

مفيش ارتفاع.. مفاجأة بشأن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

تل أبيب مكروهة.. صحيفة: كأس العالم أظهر الاحتقار للإسرائيليين وفشل اتفاقيات التطبيع

فرص عمل جديدة براتب يتجاوز 4000 جنيه.. اعرف الشروط والمزايا والتفاصيل

بعيدا عن المونديال.. أم جزائرية تخطف الأنظار فى قطر| شاهد ماذا فعلت

معدات لكشف التزوير.. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يدعمان الداخلية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية

الحكومة: بدء تطبيق قانون المحال الجديدة في المحافظات.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

فستان أنيق.. شيريهان تستعرض جمالها في عيد ميلادها بإطلالة مبهرة.. شاهد

نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده

لقبت بـ الجاحدة.. تسجيلات واعترافات تفضح صاحبة حضانة تعذب التلاميذ بالإسكندرية

فيديو

سبب رحيل موسيماني عن الأهلي.. محلل رياضي يجيب / فيديو جراف

ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين| فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ