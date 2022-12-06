تويوتا تطلق موديلات 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. اعرف أسعار الطرازات الجديدة

كشفت شركة تويوتا مصرعن إصداراتها موديل 2023 المختلفة، ولكن مع الإعلان عن الإصدارات الجديدة تم إضافة زيادة سعرية علي السعر الأصلي للسيارة، حيث وصلت الزيادة الي 100 ألف جنيه كـ حد أقصي في زيادات طرازات تويوتا 2023 ، ويرجع ذلك الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

يعرض موقع صدى البلد قائمة أسعار سيارات تويوتا موديل 2023 في مصر :

تويوتا مصر



زيادات سعرية جديدة من شركة تويوتا مصر :

أعلنت شركة تويوتا مصر عن توافر موديلات مختلفة من إصداراتها 2023 في مصر، مضاف اليها زيادة سعرية جديدة.



1-أسعار تويوتا كورولا 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا كورولا اكتيف2023 مانيوال، تقدم بسعر 540 ألف جنيه، بدلاً من 440 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدت بـ 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا أكتيف 2023 أوتوماتيك، تقدم بسعر 575 ألف جنيه، بدلاً من 475 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدت بـ 100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا كمفورت 2023 تقدم بسعر 620 ألف جنيه، بدلاً من 520 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا سمارت 2023، تقدم بسعر 650 ألف جنيه، بدلاً من 550 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 100 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2023

الفئة الخامسة تويوتا كورولا سمارت 2023 ، تقدم بسعر 670 ألف جنيه، بدلاً من 570 ألف جنيه، بزيادة سعية قدرت بـ 100 ألف جنيه.

الفئة السادسة تويوتا كورولا GR موديل 2023، تقدم بسعر 600 ألف جنيه، بدلا من 570 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 100 ألف جنيه .

الفئة السابعة تويوتا كورولا اليجانس 2023، تقدم بسعر 700 ألف جنيه، بدلاً من 634 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 66 ألف جنيه.

2-أسعار تويوتا بيلتا 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا بيلتا أكتيف 2023 تقدم بسعر 410 ألف جنيه، بدلاً من 360 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا سمارت 2023 تقدم بسعر 460 ألف جنيه، بدلاً من 405 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 55 ألف جنيه.

تويوتا بيلتا 2023

3- أسعار تويوتا CH-R موديل 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

تقدم سيارة تويوتا CH-R موديل 2023 في مصر من خلال فئة واحدة، بسعر قدرة 690 ألف جنيه، بدلاَ من 600 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 90 ألف جنيه .

تويوتا CH-R موديل 2023

4-أسعار تويوتا راش 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :



الفئة الأولي تويوتا راش 2023 تقدم بسعر 520 ألف جنيه، بدلاً من 440 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 80 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش هاي لاين 2023 تقدم بسعر 550 ألف جنيه، بدلاً من 470 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 80 ألف جنيه.

تويوتا راش 2023

5- أسعار تويوتا روميون 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا روميون أكتيف 2023 تقدم بسعر 440 ألف جنيه، بدلاً من 390 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 50 ألف جنيه.

تويوتا روميون 2023

الفئة الثانية تويوتا روميون سمارت 2023 تقدم بسعر 475 ألف، بدلاً من 420 ألف، بزيادة سعرية قدرت بـ 55 ألف جنيه.

