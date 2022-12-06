عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تطلق موديلات 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. اعرف أسعار الطرازات الجديدة

أسعار طرازات تويوتا
أسعار طرازات تويوتا موديل 2023

كشفت شركة تويوتا مصرعن إصداراتها موديل 2023 المختلفة، ولكن مع الإعلان عن الإصدارات الجديدة تم إضافة زيادة سعرية علي السعر الأصلي للسيارة، حيث وصلت الزيادة الي 100 ألف جنيه كـ حد أقصي في زيادات طرازات تويوتا 2023 ، ويرجع ذلك الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

يعرض موقع صدى البلد قائمة أسعار سيارات تويوتا موديل 2023 في مصر :

تويوتا مصر 

للشراء من الخارج .. اِعرف قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا لاند كروز بالدولار

للمغتربين.. اعرف قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بالدولار


زيادات سعرية جديدة من شركة تويوتا مصر :

أعلنت شركة تويوتا مصر عن توافر موديلات مختلفة من إصداراتها 2023 في مصر، مضاف اليها زيادة سعرية جديدة.
 

1-أسعار تويوتا كورولا 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا كورولا اكتيف2023 مانيوال، تقدم بسعر 540 ألف جنيه، بدلاً من 440 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدت بـ  100 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا كورولا  أكتيف 2023 أوتوماتيك، تقدم بسعر 575 ألف جنيه، بدلاً من 475 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدت بـ  100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تويوتا كورولا  كمفورت 2023 تقدم بسعر  620 ألف جنيه، بدلاً من 520 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  100 ألف جنيه.

الفئة الرابعة تويوتا كورولا  سمارت 2023، تقدم بسعر  650 ألف جنيه، بدلاً من 550 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  100 ألف جنيه.

تويوتا كورولا 2023 

الفئة الخامسة تويوتا كورولا سمارت 2023 ، تقدم بسعر  670 ألف جنيه، بدلاً من 570 ألف جنيه، بزيادة سعية قدرت بـ  100 ألف جنيه.

الفئة السادسة تويوتا كورولا GR موديل 2023، تقدم بسعر 600 ألف جنيه، بدلا من 570 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 100 ألف جنيه .

الفئة السابعة تويوتا كورولا اليجانس 2023، تقدم بسعر 700 ألف جنيه، بدلاً من 634 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 66 ألف جنيه.

2-أسعار تويوتا بيلتا 2023  بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا بيلتا أكتيف 2023 تقدم بسعر  410 ألف جنيه، بدلاً من 360 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  50 ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا بيلتا سمارت 2023 تقدم بسعر 460 ألف جنيه، بدلاً من 405 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  55 ألف جنيه.

تويوتا بيلتا 2023

3- أسعار تويوتا CH-R موديل 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

تقدم  سيارة تويوتا CH-R موديل 2023  في مصر من خلال فئة واحدة، بسعر قدرة 690 ألف جنيه، بدلاَ من 600 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ 90 ألف جنيه .

تويوتا CH-R موديل 2023 

4-أسعار تويوتا راش 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :


الفئة الأولي تويوتا راش 2023 تقدم بسعر  520 ألف جنيه، بدلاً من 440 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  80  ألف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا راش هاي لاين 2023 تقدم بسعر  550 ألف جنيه، بدلاً من 470 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  80  ألف جنيه.

تويوتا راش 2023

5- أسعار تويوتا روميون 2023 بناء علي الزيادات الجديدة :

الفئة الأولي تويوتا روميون أكتيف  2023 تقدم بسعر  440 ألف جنيه، بدلاً من 390 ألف جنيه، بزيادة سعرية قدرت بـ  50 ألف جنيه.

تويوتا روميون 2023

الفئة الثانية تويوتا روميون سمارت 2023 تقدم بسعر 475 ألف، بدلاً من 420 ألف، بزيادة سعرية قدرت بـ  55 ألف جنيه.
 

تويوتا روميون 2023 تويوتا راش 2023 تويوتا CH-R موديل 2023 تويوتا بلتا 2023 تويوتا كورولا 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 2200 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر.. فيديو

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

ضحايا كأس العالم يتساقطون.. استقالة مدير فني جديد.. تفاصيل

تصل لـ 305 جنيهات .. تعرف على أسعار استخراج البطاقة الشخصية الجديدة

الذهب يتراجع والدولار يضرب بشدة عالمياً

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل.. اركب جيب شيروكي بـ 125 ألف جنيه| صور

الزلموكة.. سعر السيارة مرسيدس E200 موديل 1990 في سوق المستعمل

للشباب | 5 سيارات تحت 45 ألف جنيه

تبدأ من 4 آلاف دينار.. أفضل 5 سيارات 2022 في الكويت

ما أهمية دينمو السيارة وكيف يمكن فحصه.. تفاصيل

مرسيدس ورولز رويس.. أسطول سيارات زعيم كوريا الشمالية الفارهة.. شاهد

أوفر برايس على شيرى أريزو 5 موديل 2023 .. السعر الجديد

بنسخة بيرفورمانس| أودي تعزز أداء RS6 وRS7.. صور

ترشيحاتنا

القاهرة الجديدة وبدر.. الإسكان تطرح الأراضى السكنية المتميزة والأكثر تميزاً للأفراد

قرار جمهوري خاص بمنيل شيحة وأبو النمرس لإنشاء ممشي أهل مصر

مع استمرار وقف تسعيره.. أسعار الذهب تواصل الجنون.. وعيار 24 يسجل 2091 جنيها

رئيس وزراء العراق يعلنها : لن نترك الفاسدين الكبار

خطوات ترخيص المحال العامة والتجارية بداية من الأحد المقبل

المتحدث الرسمي لقانون المحال: انخفاض رسوم ترخيص المنشآت بالقرى عن المدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزعل بيكسر القلب ويسبب سكتة قلبية .. جمال شعبان يكشف الحقيقة

لا يصدق.. سعر فستان منى زكي في حفل بلغاري يثير الجدل.. شاهد

فستان أنيق.. شيريهان تستعرض جمالها في عيد ميلادها بإطلالة مبهرة.. شاهد

نجل حسن يوسف يفتح النار على حسين فهمي بسبب والده

فيديو

المغرب يتحدى إسبانيا في مواجهة بين الأسود والثيران.. مواعيد مباريات كأس العالم اليوم

بينها القاهرة.. تحذير عاجل من سقوط أمطار على عدة محافظات

سبب رحيل موسيماني عن الأهلي.. محلل رياضي يجيب / فيديو جراف

ماجدة خير الله: أم كلثوم وعبدالوهاب كانا ممثلين رديئين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ