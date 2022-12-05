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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تطرح كورولا 2023 بزيادة 100 ألف جنيه.. تفاصيل

سعر السيارة تويوتا
سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

شهدت السيارة تويوتا كورول،ا زيادة سعرية جديدة وصلت إلى 100 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان وذلك بعد طرح موديلات 2023، لتقدم الفئة الأولى بسعر يبدأ من 540 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في مصر

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بأبعاد خارجية بلغت 1780 مم للعرض، و4630 مم للطول الكلي، بالإضافة إلى ارتفاع يبلغ 1435 مم، بينما تظهر السيارة بمقدمة ذات مصابيح حادة المظهر، وشبكة باللون الأسود، مع مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيزات.

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

ويمكن للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، حيث دعمت السيارة بمحرك 1600 سي سي، يتمكن من انتاج 120 حصانا، و154 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 

 

الفئة Active M/T تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 540 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه.

الفئة Active A/T تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 574 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه.

الفئة Comfort تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 620 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

الفئة Smart تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 650 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة Smart with Sunroof تويوتا كورولا موديل 2023 بسعر 670 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023
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