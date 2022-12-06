رئيس وزراء العراق يعلنها : لن نترك الفاسدين الكبار

قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تنشغل في محاسبة من أسماهم بـ "صغار الفاسدين".

وقال في مقطع فيديو نشره مكتبه الإعلامي: "هذه الحكومة لن تنشغل في محاسبة صغار الفاسدين، وهذا لا يعني أننا سنتركهم، بل ستستمر السياقات والإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف: "لكن كبار المسؤولين الفاسدين يجب أن تكون لنا وقفة خاصة معهم، لأنهم مسؤولون وأصحاب قرار ولديهم صلاحيات واسعة وكبيرة وهم مخولون من قبل الدولة".

وأشار إلى أن "كبار المسؤولين يجب أن تتم محاسبتهم، لا إعفاءهم من مناصبهم فقط".