أميرة أبو شقة تطالب وزير الصناعة بالكشف عن خطته الفترة المقبلة

دعت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، وزارة الصناعة بكشف خطتها للتعامل في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل توقعات وجود "تعويم" جديد للجنيه أمام الدولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.

وأكدت النائبة أن التعويم قادم لا محالة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار 37 جنيها في الفترة المقبلة، قائلة: الأمر الذي يتطلب وضع خطة للتعامل مع هذا الأمر لتجنب حدوث أي أزمات.

وطالبت وزارة الصناعة وضع خطة لمدة زمنية واضحة لتكاتف الجميع في شأن مواجهة أزمة زيادة سعر الصرف وتأثيره على الصناعة .