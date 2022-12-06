روسيا: سنكسر العمود الفقري العسكري لـ أوكرانيا عسكريا

قال فاسيلي نيبينزيا، الممثل الدائم لروسيا لدي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنه إذا لم يتمكن العالم من القضاء على التهديد الناجم عن أوكرانيا، فإن روسيا ستفعل ذلك عسكريا.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "يجب كسر العمود الفقري العسكري لنظام كييف، نأخذ في الحسبان أيضًا حقيقة أن سياسته وخطواته الأخيرة لا تدع مجالًا للشك في طبيعته الإجرامية والكراهية للبشر".

وفي وقت سابق من اليوم، غادر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، لرفضه سماع كلمة السفير الأوكراني، سيرجي كيسليتسا، بعد أن وصف خطابه "بالفصاحة الصاخبة".

وقال نيبينزيا قبل مغادرته قاعة مجلس الأمن الدولي: "في الختام سيدتي الرئيسة، أود أن أقول إنني لن استمع إلى البلاغة المسمومة لممثل نظام كييف".

وتابع نيبينزيا بالقول: "لقد احتفل مرة أخرى [السفير الأوكراني] بتغريدة دبلوماسية مميزة يوم الجمعة قبل الماضي. بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بإبداعه، فإنني أوصي بالاطلاع عليها، فكما قلنا إنها دليل على المستوى العالي للدبلوماسية الأوكرانية".

في وقت سابق ، نشر الممثل الدائم الأوكراني سيرهي كيسليتسا تعليقًا على موقعه على تويتر مفاده أن الاستماع إلى ممثل الاتحاد الروسي هو "أحد أفظع واجباته"