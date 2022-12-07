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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7-12-2022

دولار أمريكي - صورة
دولار أمريكي - صورة أرشيفية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-12-2022، على ارتفاع ختام تعاملات أمس الثلاثاء والذي بلغ 3 قروش في جميع البنوك العاملة في مصر.

وكان سعر صرف الدولار قد سجّل استقرارًا نسبيًا خلال الشهر الجاري مقارنة بالارتفاعات التي شهدها الشهر الماضي.

وعلى المستوى العالمي، تراجع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن المُتداولين ينتظرون المزيد من الإشارات حول توقعات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وينشر موقع صدى البلد أسعار الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الأربعاء ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضًا أسعار الذهب وأسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

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سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار.. والجرام يخسر 225 جنيها

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تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

سعر الدولار اليوم 

وسجّل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.62 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وفي ميد بنك وصل سعر صرف الدولار إلى 24.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المتحد سجّل سعر الدولار اليوم 24.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 24.60 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني إلى 24.59 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجّل سعر الدولار 24.59 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 24.58 جنيه للشراء و24.64 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجّل سعر الدولار اليوم 24.58 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 24.55 جنيه للشراء و24.61 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجّل سعر الدولار 24.55 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني 24.55 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وفي قناة السويس سجّل سعر صرف الدولار اليوم 24.55 جنيه للشراء 24.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجّل سعر الدولار في بنك المشرق  24.60 جنيه للشراء،  24.65 جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في  بنك قطر الوطني 24.58 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في  بنك مصر  إلى  24.54 جنيه للشراء  و24.59 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع، وسجّل سعر الدولار في بنك بلوم 24.55 جنيه للشراء و 24.65 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 24.59 جنيه للشراء  24.65 جنيه للبيع.

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