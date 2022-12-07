رئيس مركز شباب طامية يكشف كواليس التلاعب بمباراة الألومنيوم: الموضوع معروف من فترة

علق المستشار محسن جميل، رئيس مركز شباب طامية، على قضية التلاعب بالنتائج المتورط بها بعض لاعبي فريقه.

وقال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموضوع كان معروف منذ فترة، ولكن لم يأخذه فؤاد سلامة على محمل الجد لأنه لم يكن يتوقع أن يكون حقيقيا".

وتابع: "فؤاد سلامة تحدث مع أمين صندوق النادي بشأن الموضوع قبل المباراة ولكن بدون الدخول إلى التفاصيل، وطلب منه الانتظار لمعرفة كافة جوانب الموضوع".

وأتم: "لم أشاهد المباراة، وعلمت بأداء بعض اللاعبين المتراجع عن عمد من فؤاد سلامة مدرب الفريق".