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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس مركز شباب طامية يكشف كواليس التلاعب بمباراة الألومنيوم: الموضوع معروف من فترة

مركز شباب طامية
مركز شباب طامية

علق المستشار محسن جميل، رئيس مركز شباب طامية، على قضية التلاعب بالنتائج المتورط بها بعض لاعبي فريقه. 

وقال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموضوع كان معروف منذ فترة، ولكن لم يأخذه فؤاد سلامة على محمل الجد لأنه لم يكن يتوقع أن يكون حقيقيا". 

وتابع: "فؤاد سلامة تحدث مع أمين صندوق النادي بشأن الموضوع قبل المباراة ولكن بدون الدخول إلى التفاصيل، وطلب منه الانتظار لمعرفة كافة جوانب الموضوع". 

وأتم: "لم أشاهد المباراة، وعلمت بأداء بعض اللاعبين المتراجع عن عمد من فؤاد سلامة مدرب الفريق".

رئيس مركز شباب طامية المستشار محسن جميل برنامج الريمونتادا فؤاد سلامة مدرب الفريق

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