عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حفل وائل كفوري ونانسي عجرم في موسم الرياض

وائل كفوري ونانسي
وائل كفوري ونانسي عجرم

يقدم كل من وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا مساء اليوم، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

 

وتؤدي نانسي عجرم ووائل كفوري، مجموعة كبيرة من أبرز أغانيهما في الحفل، ومن المقرر أن يذاع مباشرة عبر شاشة روتانا موسيقى وlbc.

 

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلاتها التى من المقرر أن تقدمها فى عدد من الدول العربية حيث تحيى نانسي عجرم ثانى حفلاتها يوم الاثنين 12 ديسمبر الحالى، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

 

 

وكشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بوستر حفل نانسي عجرم، المرتقب في الساعة التاسعة مساء يوم 12 ديسمبر، بتوقيت الإمارات.

 

كما تقدم نانسى عجرم حفلا غنائيا فى قطر يوم 16 ديسمبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب مية وخميسن، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان، وتم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

 

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 18 مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيتها على شانك، بعد شهرين من طرحها مصورة.  وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة مية وخمسين.

نانسي عجرم الفنانة نانسى عجرم وائل كفوري فيروس كورونا على شانك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 480 جنيهًا.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

بعد استقرار دام 5 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الوزراء: مصر الأولى عالميًّا في مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

تراجع 225 جنيها.. إلى أين سيتجه سعر الذهب في مصر الفترة المقبلة؟

الأستاذ اتصفى.. ملثم يفتح النار على محامٍ داخل مكتبه في الجيزة|ما القصة؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له

شاهد| الصور الأولى من حادث قطار إسبابنا

ارتفاع كبير في أسعار النفط.. وبرنت فوق 79 دولارًا

مدبولي: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات وجعل مصر مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد أختبارات الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

سيدات سبورتنج يشاركن ببطولة كأس إفريقيا للأندية الأبطال لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

1040 نشاطًا في 890 مدرسة.. نتائج التعاون بين الثقافة والتربية والتعليم

بـ11 ألف دولار.. سعر إطلالة مي عمر يثير جدل متابعيها| شاهد

تفاديا لأضرارها.. طريقة تحضير مكعبات مرقة الدجاج في المنزل

تناول 50 جرامًا من الجزر يوميًا.. وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

فيديو

لحظة انبهار طفلة بصوت الأذان..خبير يعلق على رد فعلها

مسيلمة الأمريكي يدّعي النبوة.. تزوّج من 20 طفلة منهن ابنته|فيديوجراف

جموح الذهب.. شركات ومحلات تدرس وقف البيع والشعبة تعلق

دولاب مخدرات.. تفاصيل غلق صيدلية العجوزة الشهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ