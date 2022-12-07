اليوم.. حفل وائل كفوري ونانسي عجرم في موسم الرياض

يقدم كل من وائل كفوري والفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا مساء اليوم، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي.

وتؤدي نانسي عجرم ووائل كفوري، مجموعة كبيرة من أبرز أغانيهما في الحفل، ومن المقرر أن يذاع مباشرة عبر شاشة روتانا موسيقى وlbc.

ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة حفلاتها التى من المقرر أن تقدمها فى عدد من الدول العربية حيث تحيى نانسي عجرم ثانى حفلاتها يوم الاثنين 12 ديسمبر الحالى، في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ضمن موسم الحفلات هناك.

وكشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بوستر حفل نانسي عجرم، المرتقب في الساعة التاسعة مساء يوم 12 ديسمبر، بتوقيت الإمارات.

كما تقدم نانسى عجرم حفلا غنائيا فى قطر يوم 16 ديسمبر الحالى وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، طرحت كليب مية وخميسن، عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان، وتم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 18 مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيتها على شانك، بعد شهرين من طرحها مصورة. وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة مية وخمسين.