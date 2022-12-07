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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة بأسيوط تنتهي من تخريج 24 متدربا على مهنتى صيانة الدش والمحمول

صدى البلد

انتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط من تنفيذ البرنامج التدريبي الذى تم تنفيذه على مهنة "صيانة الدش وصيانة المحمول" والذى بدأ بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية ، لـ 24 متدربا على المهنتين ، وعمل التقييم النهائي للمتدربين ، وذلك في إطار الاهتمام بتدريب الشباب على مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وإصقال مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب .

وأوضح علي سيد مصطفى مدير المديرية ، أنه شهد الاختبارات النهائية للمتدربين والذى تم عقده بمقر مركز التدريب ، وأشاد بالمستوى المهني المتميز الذي وصل إليه المتدربون نتيجة للتدريبات النظرية والعملية.

وأفاد مدير المديرية ، أن عدد المتدربين بورشة صيانة الدش بلغ ١١ متدربا، و ١٣ متدربا بورشة صيانة المحمول،وذلك بإجمالى 24 متدربا ، تم تدريبهم على ايدى مدربين مؤهلين تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة ، ضمن الخطة التدريبية للعام 2022- 2023 .

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