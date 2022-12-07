11 % تراجعا في إنتاج الهواتف عام 2022 بسبب المخزون

كشف تقرير موقع Trendforce الأحدث الخاص بسوق الهواتف الذكية العالمي، عن انخفاض في إجمالي إنتاج الربع الثالث من عام 2022. مع تصنيع 289 مليون وحدة فقط في الفترة بين شهر يوليو وسبتمبر ، وهو انخفاض ربع سنوي بنسبة 0.9٪ وانخفاص بنسبة 11٪ على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير كان الطلب على الهواتف "ضعيف للغاية" لان الشركات أعطت الأولوية للمخزون بدلاً من تصنيع الأجهزة الجديدة مع الحفاظ على انخفاض الإنتاج بسبب "الرياح الاقتصادية المعاكسة والمشهد الضبابي".

جاءت سامسونج كالعادة في المركز الأول كأكبر مصنع للهواتف الذكية محافظة على مكانتها وعلامتها التجارية بـ 64.2 مليون وحدة في الربع الثالث من 2022 بزيادة طفيفة قدرها 3.9٪ عن الربع الثاني. تعمل الشركة الكورية على تقليص الإنتاج للدفع بشراء أجهزتها المصنعة بالفعل ومن المرجح أن تعلن عن انخفاض في الإنتاج بعد الأشهر الثلاثة المقبلة، أي مع بداية العام.

بينما حصلت شركة آبل الأمريكية على المركز الثاني بتصنيع 50.8 مليون هاتف، بحصة سوقية بلغت 17.6٪. ووفقًا لـ تقرير TrendForce ، تعد هذه أقوى فترة إنتاج لشركة Cupertino حيث تعمل الشركة على تكثيف عمليات خطوط الإنتاج للدفع بهواتف ذكية جديدة خلال عطلة أجازات الكريسماس ورأس السنة حيث يتكاثر الطلب.

احتلت شركة شاومي Xiaomi والتي تمتلك العلامات التجارية الفرعية Redmi و Poco و Black Shark، المركز الثالث بينما جائت شركة أوبو Oppo (بما في ذلك Realme و OnePlus) في المركز الرابع ، و vivo (بالإضافة إلى iQOO) في المرتبة الخامسة، كما نوه تقرير Trendforce إلى الاتجاه المتزايد للشركات الصينية للاستقلال التام عن التكنولوجيا الأمريكية وقطع غيارها وتريد أجهزتها أن تكون بتقنيات أمريكية أقل في المستقبل، وبالفعل تمتلك vivo مزود خدمة الإنترنت الخاص بها ISP، بينما تمكنت شاومي من تطوير شريحة شحن داخلية خاصة بها، و Oppo لديها كارت الـ MariSilicon X NPU بتكنولوجيا الـ 6 نانو وهي الشريحة التي تعطي أعلى جودة لمقاطع الفيديو والتصوير الفائق الدقة حتى في الأجواء الليلية.