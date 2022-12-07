الأهلي يواصل صدارة الدوري الممتاز بثنائية أمام المحلة ..فيديو وصور

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على غزل المحلة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة في الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 17 بعد عرضية متقنة من علي معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها بيرسي تاول بتسديدة على الطائر داخل الشباك.

واستعاد بيرسي تاو جناح النادي الأهلي ذاكرة التهديف مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري المصري بعد عام كامل من الصيام التهديفي.

وكانت آخر مواجهة سجل فيها بيرسي تاو هدفا مع الأهلي تعود إلى مباراة سموحة في الجولة السادسة من دوري الموسم الماضي.

وأحرز الهدف الثاني برونو سافيو في الدقيقة 30 بعد فاصل من المراوغات الرائعة من أحمد عبد القادر يسار منطقة الجزاء أنهاها بتمريرة أرضية مرت من كريم فؤاد ثم قابلها برونو سافيو بتسديدة زاحفة سكنت منتصف المرمى.

وافتتح برونو سافيو، لاعب الاهلي، أهدافه في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تعاقد مطلع الموسم الحالي قادما من فريق بوليفار البوليفي.

وواصل الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري الممتاز بالعلامة الكاملة برصيد 15 من 5 مباريات، بينما يأتي المحلة في المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

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