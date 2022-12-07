إعصار نادر يضرب قطر قبل مباريات ربع نهائي كأس العالم.. فيديو

ضرب إعصار نادر شمال قطر، اليوم "الأربعاء"، بحسب تغريدة نشرتها دائرة الأرصاد الجوية القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وضرب الإعصار الاراضي القطرية بين نهاية مباريات دور الـ16 والدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تقام في الدوحة، عاصمة الدولة الواقعة على الساحل الشرقي للخليج العربي.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، بمباراة بين كرواتيا والبرازيل ومباراة بين هولندا والأرجنتين.

وذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية أن أكثر من مليون مشجع سافروا إلى الدوحة للمشاركة في مشاهدة مباريات كأس العالم.

وقطر لديها أدنى عامل خطر لكارثة طبيعية عن أي بلد، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية، دراسة عالمية أجرتها جامعة الأمم المتحدة في عام 2016.

وعلى الرغم من أن الكوارث الطبيعية لم يسمع بها من قبل في قطر لكن نشرت الأرصاد الجوية القطرية لقطات لأحد الأعاصير عبر الصحراء يوم الأربعاء.

وفي الفيديو الذي نشرته الأرصاد الجوية القطرية، يظهر ما يبدو أنه إعصار أسود كبير يهبط في رقعة من الصحراء.