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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. شاهد هنا الزاهد في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت هنا الزاهد وسط الغابة ، باطلالة صيفية ، وعلقت علي الصورة : " صورة سعيدة "  .

كانت قد أعلنت الفنانة هنا الزاهد ، استمرارها فى لبنان لمدة أسبوع أخر بسبب تصوير مسلسل “سيب وأنا أسيب” .

وقالت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية “ الستورى ” بموقع التواصل الإجتماعى انستجرام “ انا بقالى شهرين هنا فى لبنان .. ومبسوطة ان دا اخر اسبوع ليا .. علشان وحشتنى مصر ” .

مسلسل “سيب وأنا أسيب” مكون من 10 حلقات وهو من بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد ومن إخراج وائل إحسان وتأليف رنا أبو الريش، وكان طاقم العمل كان قد بدأ التصوير منذ فترة قليلة ليستعدون لعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية في الفترة القادمة

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