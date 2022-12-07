لاعب مفاجأة وهيكون فى المنتخب| ميدو يعلق على أداء نجم بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مقتنع للغاية بإمكانيات محمد حمدي، الظهير الأيسر لفريق بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز سيكون الظهير الأيسر للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة".

وتابع: " لدي معلومة بأن البرتغال روي فيتوريا مدرب المنتخب مقتنع للغاية بإمكانيات حمدي لما يقدمه مؤخرا مع بيراميدز".

وأتم: "محمد حمدي سيمثل إضافة قوية للمنتخب خلال الفترة المقبلة".

