وسيم السيسي: الموسيقى المصرية هي الأجمل والأكمل في العالم.. فيديو

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أنه يكفي أن مخ الإنسان يتكون من فصين، الفص الأيسر ، و هو الفص التقليدي، و الفص الأيمن، هو فص الإبداع والإتيان بالجديد، اللي بيه تتقدم الشعوب، و غذاء الفص الأيمن هو الفنون وعلى رأسها الموسيقى.

علموا أولادكم الموسيقى المصرية



وأضاف وسيم السيسي أثناء استضافته على فضائية "النهار"، أن إذا كان للأوتار أن تنحني فعليها أن تنحني لموسيقى مصر القديمة ، وإذا كان لأصابع البيانو أن تتراقص مرحًا وفرحًا فلها أن تترقص لموسيقى مصر القديمة.



وتابع:"يكفي أن أفلاطون نفسه ، قال علموا أولادكم الموسيقى المصرية، و لا تعلموهم الموسيقى اليونانية، لأن الموسيقى المصرية، هي أجمل و أكمل موسيقى في العالم كله"