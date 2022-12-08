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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية السعودي: سنضخ استثمارات جديدة في مصر

صدى البلد

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأضاف الجدعان خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، إن السعودية بدأت الاستثمار بكثافة في مصر لافتاً إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة ضخ الأموال في مصر.

وشدد الجدعان على أن المملكة لها اهتمامات بالمنطقة وإنها جددت الوديعة لباكستان ومصر وهي دول مهمة وسنظل ندعمهما وبدأنا الاستثمار وبكثافة فيهما وسنستمر في هذه الفرص الاستثمارية وهو أمر مهم؛ حيث سيتبعها استثمارات أخرى، موضحا أنه يجري نقاش لتحديد وديعة تركيا وسيتم ذلك خلال أيام.

وأواخر مارس، أودعت المملكة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية.

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وكشف مصدر سعودي مطلع لقناة "الشرق"، حينها، أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار. منوّهاً بأن مدّة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

العقار والطاقة المتجددة

وقَّعت المملكة العربية السعودية ومصر، في يونيو، 14 مذكرة تفاهم قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولار بين القطاع الخاص في كلا البلدين على هامش زيارة ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

امتدت المشاريع السعودية في مصر خلال العام الحالي إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ وقَّعت شركة "أكوا باور" السعودية في نوفمبر خلال قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ اتفاقاً لبناء محطة طاقة رياح بقدرة 10 غيغاواط في مصر، بكلفة قدرها نحو 10 مليارات دولار.

ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025، على أن يبدأ التشغيل الرسمي للمشروع الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليار دولار على مرحلتين؛ الأولى في يونيو 2025 بقدرة 1500 ميجاواط، والثانية في نوفمبر من العام نفسه بقدرة 1500 ميجاواط أيضاً.

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وبحسب قناة "الشرق"، تشكّل ودائع الدول الخليجية لدى المركزي المصري نحو 85% من احتياطي مصر من العملة الصعبة، لذا عملت السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية على تجديد ودائعها لإعطاء دفعة، واستقرار أكثر للاقتصاد المصري، وإرسال رسالة طمأنة بتخفيف المديونات المستحقة السداد على المدى القصير.

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