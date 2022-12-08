محافظ أسيوط: إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة.. صور

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها على الفور دون تقاعس أو تهاون تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى تكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وإزالتها قبل تفاقمها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع.



وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بقرى مراكز صدفا والفتح والبداري، حيث تم تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام سواء ببلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية، لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن حيث جاءت تلك الحملات بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي ادارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها، مؤكداً على استمرار تنفيذ الإزالات لأي تعديات قد تحدث بنجوع وقرى المحافظة.

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