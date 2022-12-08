مطلب عاجل لنقابة الصيادلة من الخريجين الجدد |ماذا تريد

طالبت نقابة الصيادلة الخريجين الجدد الراغبين بالقيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة بالتقدم بأوراقهم خلال شهر ديسمبر الجارى.

وأوضحت الصيادلة: نظرًا لاستقدام النقابة موظفي إدارة التراخيص بوزارة الصحة بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى لسرعة إنهاء اجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة إجراءات صيدلة للدفعة الجديدة المتقدمين للقيد بالنقابة العامة، إضافة إلى المتقدمين بكافة محافظات الجمهورية من خلال مندوبى النقابات الفرعية.

وأضافت النقابة، أن موظفي الوزارة بدأوا عملهم بمقر النقابة العامة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 وسيستمرون بعملهم حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى.

وأشارت نقابة الصيادلة الى انه تم حتى الآن إنهاء تراخيص ما يقرب من 8 الاف و500 خريج تقدموا من خلال النقابة العامة لاستخراج تراخيص المزاولة والقيد فى النقابة من جميع المحافظات.

الأوراق المطلوبة للقيد في الصيادلة

وحول الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة الصيادلة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة فهى كالتالى:

أولاً: الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه النقابة (الدفعة الجديدة)

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1_شهادة التخرج أصل

2_شهادة الميلاد (صورة بعد الاطلاع على الأصل )

3_بطاقة الرقم القومي سارية (صورة بعد الاطلاع على الأصل )

4_الموقف من التجنيد (صورة بعد الاطلاع على الأصل )

5_عدد 2 صورة شخصية مختومة بخاتم الكلية (أصل)

6_شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (صورة بعد الاطلاع على الأصل )

7_ الفيش الجنائى موجه للنقابة (أصل)

8_شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (خارج مصر_الأزهر_IG_American)

ثانياً: الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة:

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1- شهادة التخرج أصل

2- صورة شهادة الميلاد

3- صورة البطاقة الشخصية

4- الموقف من التجنيد

5- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.

6- إيصال سداد النقابة العامة.

7- دوسية للحفظ

8- نموذج صحة 13 (ملف الوزارة موجود بالنقابة العامة)

9- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة

10- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة

11- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة

12- أصل شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة).

على صعيد آخر قال عبد الناصر سنجاب، المشرف على نقابة الصيادلة، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة مهتم بحل المشاكل المتعلقة بمهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن الوزير أصدر قرارًا يُعطي الحق للصيدلي بإعطاء الحُقن في الصيدليات بشروط معينة مثل حقن العضل وحقن تحت الجلد.