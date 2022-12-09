فواكه ممنوع تناولها عند إصابتك بالكحة

نشرت الدكتورة سماح نوح، علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور مهم عن الكحة الفيروس المخلوي

وقالت سماح في منشورها :" في حالات الكحة المصاحبة لأدوار البرد أو الفيروس المخلوي المنتشر خاصة في الأطفال ..ممنوع اكل او شرب اي فاكهة حمضيه زي ليمون او برتقال او يوسفي لأنها تزيد الكحة جدا خصوصا قبل النوم، لأن المواد الحمضيه عادة بتزود عملية الارتجاع وبالتالي هتزود الكحة .



وأضافت :"الصح متابعة مع دكتور مختص لعلاج السبب، اذا كان حساسية صدر او امتلاء مجري التنفس بافرازات او بلغم تعالج الحالة حسب السبب باستخدام العلاج المناسب للحالة .