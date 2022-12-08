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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصلت للعالمية.. حكاية دينا طارق بطلة الجمباز صاحبة متلازمة داون

دينا طارق بطلة الجمباز
دينا طارق بطلة الجمباز صاحبة متلازمة داون

حكت  دينا طارق بطلة الجمباز صاحبة متلازمة داون ،عن كيفية وصولها للعالمية، قائلة:"أنا بطلت اعالم في السباحة و الجمباز، و عندي 26 سنة، وسافرت أمريكا و إيطاليا و سوريا و أبو ظبي"

دينا طارق:الرئيس السيسي قالي أنا بحبك جداً


وأضافت دينا طارق اثناء أستضافتها مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية"MBC MASR" ، أنه اثناء قيامها بعرض جمباز أمام الرئيس السيسي، متابعة:" الرئيس سلم عليا و باسني، و اتصورت معاه".

واستكملت:"الرئيس السيسي قالي أنا بحبك جداً، و أنا قولتله أنا كمان بحبك، وقالي ينفع أتصور معاكي، وأتشجعت كتير بعد لقائه".

 

دينا طارق متلازمة داون بطلة الجمباز الرئيس السيسي صباحك مصري

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