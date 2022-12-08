وصلت للعالمية.. حكاية دينا طارق بطلة الجمباز صاحبة متلازمة داون

حكت دينا طارق بطلة الجمباز صاحبة متلازمة داون ،عن كيفية وصولها للعالمية، قائلة:"أنا بطلت اعالم في السباحة و الجمباز، و عندي 26 سنة، وسافرت أمريكا و إيطاليا و سوريا و أبو ظبي"

دينا طارق:الرئيس السيسي قالي أنا بحبك جداً



وأضافت دينا طارق اثناء أستضافتها مع برنامج"صباحك مصري" المذاع على فضائية"MBC MASR" ، أنه اثناء قيامها بعرض جمباز أمام الرئيس السيسي، متابعة:" الرئيس سلم عليا و باسني، و اتصورت معاه".

واستكملت:"الرئيس السيسي قالي أنا بحبك جداً، و أنا قولتله أنا كمان بحبك، وقالي ينفع أتصور معاكي، وأتشجعت كتير بعد لقائه".