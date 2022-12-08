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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: عصام الدين محمد رئيسًا لاتحاد الطلاب ونادين عبدالحليم نائبًا

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان

اختتمت جامعة حلوان اليوم انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022-2023 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، وفازت أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان  بمقاعد مجلس اتحاد طلاب الجامعة.

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ووجه الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الشكر لرعاية الشباب وقطاع التعليم والطلاب وكل الداعمين للنشاط الطلابي والأسر.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن المشاركة  في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2022-2023 تأتي انعكاساً لوعي الطلاب بحقوقهم في اختيار من يمثلهم، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة كانت على ثقة فى قدرة طلابها على خوض هذا العرس الديموقراطى وتلك التجربة الديمقراطية وخروج العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدا ثقة إدارة الجامعة الكاملة فى قدرة أبنائها مجلس الاتحاد على تحقيق كل ما يصب فى مصلحة زملائهم وتمثيل جامعتهم فى مختلف المجالات، وتنظيم الانشطة الاكاديمية والطلابية التى تساهم فى تنمية المهارات وتبادل الخبرات.

وأفاد الدكتور حسام رفاعي أن الجامعة حرصت على توفير كافة السبل والآليات التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لإتمام انتخابات الاتحادات الطلابية بهذا الشكل المشرف، مشيرا إلى أن دور اتحاد الطلاب هو ربط طلاب الجامعة بإدارة الجامعة وإدارات الكليات ودعم زملائهم بالأنشطة الأكاديمية والأنشطة الطلابية.

وهنأ الطالب على السيد رئيس الاتحاد السابق زملائه بمجلس اتحاد جامعة حلوان، مؤكدا أن إدارة الجامعة دائما تهتم وتحرص على الاستماع لطلاب الاتحاد، مشيداً بدعم قيادة الجامعة للاتحاد في كافة الأنشطة.

وأعلنت الإدارة العامة  لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب عصام الدين محمد الطالب  بكلية الحقوق، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة نادين عبد الحليم الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة .

أمين لجنة الأسر الطالب أحمد ناصر الطالب بكلية هندسة المطرية، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة دانا هانى الطالبة بكلية الآداب.

أمين اللجنة الفنية  الطالب يوسف نبيل يوسف الطالب بكلية هندسة المطرية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة منار عادل بكلية الصيدلة

أمين اللجنة الرياضية الطالبة ميار خالد كلية التربية الرياضية بنات، وأمين مساعد اللجنة الرياضية  الطالبة بسملة محمد بكلية التربية الرياضية بنات.

أمين اللجنة الثقافية الطالبة داليا أحمد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالبة  هاجر جمال بكلية التجارة وإدارة الأعمال .

امين لجنة الجوالة  الطالب  أسامة  محمد كلية التجارة وإدارة الأعمال، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالب نادر رماح بكلية الآداب.

أمين اللجنة الاجتماعية  الطالب محمد أحمد بكلية الفنون التطبيقية،  وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب مصطفى محمد بكلية الطب.

 أمين اللجنة العلمية والتكنولوجي الطالبة نوران محمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأمين مساعد اللجنة العلمية  الطالبة مايا مجدى بكلية الطب.

وقدم الطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد الطلاب الشكر لزملائه على ثقتهم ودعمهم، متمنيا أن يكون خير ممثل للطلاب، موضحا أن قوام الجامعة هو طلابها، وخدمتهم هو الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا.

وخلال كلمة الطالبة نادين عبد الحليم تمنت من الله عز و جل أن تكون خير ممثل وهمزة الوصل بين طلاب الجامعة و إدارة جامعتنا الحكيمة .

انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان
جامعة حلوان انتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان رعاية الشباب Jobs Education

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