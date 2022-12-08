عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد ألسن عين شمس يستقبل رئيس بعثة بوليفيا في مصر

رئيس بعثة بوليڤيا
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إدوين ريبيرو كيسبرت، رئيس بعثة بوليفيا في مصر، وقرينته ليزبث جيوفانا، والملحقة الإدارية نانسي كيسبيرت، بحضور الدكتور محمد الصغير رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية، الدكتورة يمنى عزمى الأستاذ بالقسم.

txt

المجلس الثقافي البريطاني يستضيف 42 مدير مدرسة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

txt

جامعة سوهاج: محمد إسماعيل أحمد رئيساََ لاتحاد الطلاب ومحمود عبدالرحيم فوزي نائباََ

وتضمنت الزيارة تبادل وجهات النظر بين أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإدوين ريبيرو كيسبرت، حول تطوير العملية التعليمية بالقسم، وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعقب اللقاء ألقى إدوين ريبيرو، ندوة عن "سياسة الحياة الطيبة" في بوليفيا والتي تدعو إلى العيش في وئام وسلام بين البشر والطبيعة في "الأرض الأم" والاستفادة من خيراتها وحمايتها.

واستضافت السفارة الكاتب لاوتارو شميث كواكيرا، عبر تطبيق زوم، الذي تحدث عن السكان الأصليين من الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون على الفطرة والطبيعة وذلك من خلال كتابه "أسرار حضارة الباتيتي العظيمة". 

وتمت الإشارة في الندوة إلى أنه في بوليفيا هناك ٣٦ لغة من اللغات الأصلية بالإضافة إلى اللغة الإسبانية وتبذل الدولة قصارى جهدها لحماية هذه اللغات من الانقراض والتي اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة مؤخراً.

بعد ذلك تحدثت چيوفانا ونانسي عن الأشكال المختلفة للزي الرسمي في بوليفيا وألقتا الكلمة مرتديتين إياه مشيرتان إلى ارتباط الزي بطبيعة المنطقة.

رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
رئيس بعثة بوليڤيا في مصر بألسن عين شمس
جامعة عين شمس كلية الألسن الدكتورة سلوى رشاد إدوين ريبيرو كيسبرت بعثة بوليڤيا Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

إيقاف جديد.. فيفا يصدم كهربا بقرار صارم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبز أخبار التوك شو

اشتري في هذا التوقيت.. موعد انخفاض أسعار الذهب في مصر

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: عصام الدين محمد رئيسًا لاتحاد الطلاب ونادين عبدالحليم نائبًا

تمريض عين شمس تستضيف مبادرة مش عادي لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر QS reimagine education

ضمن برنامج أستاذ زائر.. ناقد مغربي يختتم زيارته لكلية آداب عين شمس..صور

ترشيحاتنا

اتفاق بين مصر وقطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خدمة لـ روسيا.. مدفيديف يعلق علي رفض زيلينسكي لمفاوضات السلام

أول تعليق من بايدن بعد صفقة تبادل السجناء مع روسيا

تجنّبوا هذه الكيانات لسفر غير شرعي | تحذير عاجل من الخارجية للمصريين

وزير الإسكان يكشف عن مشروع ينهي معاناة أهالي أبوتلات من مشاكل المياه والصرف

رئيس الصين: مصر بها فرص واعدة للاستثمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على رائحة فم منعشة.. خبيرة تغذية تقدم بعض النصائح |اعرفها

احذر.. الذهب يصيبك بأمراض خطيرة| في هذه الحالة

ابتعد عنه فورًا.. فيديو يكشف ديدان في الموز الأسود |شاهد

بإطلالة كاجوال.. درة تثير الجدل على الانستجرام

فيديو

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

حقيقة السماح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمصريين |تغطية خاصة

انهيار الذهب ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل الأسعار | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ