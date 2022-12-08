عميد ألسن عين شمس يستقبل رئيس بعثة بوليفيا في مصر

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إدوين ريبيرو كيسبرت، رئيس بعثة بوليفيا في مصر، وقرينته ليزبث جيوفانا، والملحقة الإدارية نانسي كيسبيرت، بحضور الدكتور محمد الصغير رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية، الدكتورة يمنى عزمى الأستاذ بالقسم.

وتضمنت الزيارة تبادل وجهات النظر بين أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإدوين ريبيرو كيسبرت، حول تطوير العملية التعليمية بالقسم، وتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة.

وعقب اللقاء ألقى إدوين ريبيرو، ندوة عن "سياسة الحياة الطيبة" في بوليفيا والتي تدعو إلى العيش في وئام وسلام بين البشر والطبيعة في "الأرض الأم" والاستفادة من خيراتها وحمايتها.

واستضافت السفارة الكاتب لاوتارو شميث كواكيرا، عبر تطبيق زوم، الذي تحدث عن السكان الأصليين من الهنود الحمر الذين كانوا يعيشون على الفطرة والطبيعة وذلك من خلال كتابه "أسرار حضارة الباتيتي العظيمة".

وتمت الإشارة في الندوة إلى أنه في بوليفيا هناك ٣٦ لغة من اللغات الأصلية بالإضافة إلى اللغة الإسبانية وتبذل الدولة قصارى جهدها لحماية هذه اللغات من الانقراض والتي اعترفت بها منظمة الأمم المتحدة مؤخراً.

بعد ذلك تحدثت چيوفانا ونانسي عن الأشكال المختلفة للزي الرسمي في بوليفيا وألقتا الكلمة مرتديتين إياه مشيرتان إلى ارتباط الزي بطبيعة المنطقة.