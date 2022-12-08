عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

13 توصية للمنتدى العربي السادس حول توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه بالطاقة النووية

صدى البلد

 
انتهت اليوم فاعليات اعمال المنتدى العربي السادس  حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية تحت رعاية  رئيس الوزراء .

فعلى مدار ثلاثة أيام وبحضور العديد من الشخصيات العامة العربية والأجنبية وممثلين رفيعي المستوى من الجامعة العربية والدول العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرهم من المنظمات العربية والدولية والشركات الضالعة في مجال الطاقة النووية، تم عقد العديد من الجلسات الحوارية للحديث عن دور الطاقة النووية كطاقة نظيفة مستدامة في تحقيق 

وخرج المؤتمر بعدة توصيات هى ..
1- تثمين الخطوات المتقدمة للبرنامج الوطني المصري لبناء محطات نووية وتقدير الجهود الحثيثة التي أدت إلى المباشرة في تنفيذه.
2- تثمين اعتماد القمة العربية للإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، وحثّ الدول العربية غير المنضمة للهيئة العربية للطاقة الذرية للانضمام لها دعماً لدورها المحوري كبيت خبرة عربي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
3- تشجيع الدول العربية لإدراج خيار الطاقة النووية في مزيج توليد الطاقة الكهربائية ضمن استراتيجيات الدول العربية لتنويع وتكامل مصادر الطاقة وتوفير الدعم الحكومي طويل المدى لها والتأكيد على دور الهيئة العربية للطاقة الذرية للتنسيق والتآزر بينها في هذا الميدان.
4- الاستفادة من الزخم العربي لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي العربي وتكاملها مع التوجه العربي لتوليد الكهرباء باستخدام التقنيات النووية.
5- التأكيد على ضرورة الاستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربية التي شرعت في بناء المفاعلات والاستفادة من الكوادر الفنية الموجودة بها لدعم الدول التي تخطط للدخول في بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر مع دعم دور الشركات الوطنية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروع مع الحفاظ على التوازن الرشيد بينها وبين الشركات الأجنبية.
6- أهمية التنسيق بين المؤسسات التعليمية وبين الهيئات النووية العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لتوفير البنية التعليمية اللازمة التي تخدم برامج الطاقة النووية السلمية مع إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية في كل مراحلها من أجل التوعية بأهميتها وسد حاجات البرامج النووية العربية من الكوادر المؤهلة علمياً.
7- دعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية لاستكمال مساعيها الرامية لإنشاء مركز تدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة للبرامج النووية مع احتواء هذا المركز على محاكي لمفاعلات قوى نووية وإيجاد الموارد اللازمة لبنائه.
8- الاستفادة من زخم تخرج أول دفعة من المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بجمهورية مصر العربية ودراسة جعلها منبراً ومركزاً لاستقبال كافة الطلبة والمختصين من كافة الدول العربية والأفريقية.
9- تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية في مجال الطاقة النووية على المستوى الوطني والقومي لرفع مستوى الثقة والتقبل الجماهيري لأهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
10- النظر في استخدام المفاعلات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول الواعدة للتغلب على التحديات المتعلقة بسعة الشبكة المحلية واختيار مواقع المحطات النووية ومحدودية مياه التبريد وتوفير مصادر للتمويل.
11- ضرورة قيام الدول المقبلة على بناء محطات نووية لتأسيس أجهزة رقابية مستقلة وفعالة ومجهزة بشريا وماديا وتطوير الأطر التشريعية، وكذلك دعم الشبكة العربية للهيئات الرقابية وخارطة الطريق العربية للتعاون في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
12- الدعوة إلى استمرار هذا المنتدى كمنصة عربية مهمة ومتخصصة لمساعدة الدول العربية لاستكشاف خيار إدخال الطاقة النووية ضمن استراتيجياتها للتزود بالكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.
13- التوسع في دراسات الجدوى لإنتاج الهيدروجين بواسطة مفاعلات القوى النووية وخاصة المفاعلات النووية الصغيرة كمصدر نظيف من الانبعاثات الكربونية لإنتاج الهيدروجين.

FB_IMG_1670519239229
FB_IMG_1670519239229
FB_IMG_1670519203692
FB_IMG_1670519203692
FB_IMG_1670519199806
FB_IMG_1670519199806

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

إجراء سعودي عاجل يخص الحج والعمرة

أسعار الذهب اليوم الخميس ومفاجأة بشأن الدولار.. أبرز أخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بعد تبادل السجناء مع روسيا.. مسؤول أمريكي كبير يعلن استسلام واشنطن

انفجارات عنيفة تهز مدينة بيرديانسك الواقعة تحت سيطرة روسيا

فستان لامع.. يسرا بتصميم مختلف ولافت يثير الجدل| شاهد

النحاتة فيرونيكا راين تفوز بجائزة تيرنر البريطانية المرموقة

أبو العينين: مصر توقع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

مستحبات يوم الجمعة.. 10 سنن احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه العلامات تؤكد ممارستك للرياضة بكثرة

من بغداد إلى راشفورد وجريليتش.. حلاق عربي قص شعر لاعبي إنجلترا وفرنسا| فيديو

خطر يهدد حياتك ..10 علامات تدل على مرض الكبد الدهني

فوائد خارقة لتناول الذرة الصفراء

فيديو

تعيين ساحرة في برلمان لاتفيا للمساعدة في العمل التشريعي.. ما القصة؟ فيديوجراف

تريند الموت ينتشر بين تلاميذ المدارس .. وتحذيرات من قطع النخاع الشوكي وارتجاج المخ "فيديوجراف"

تحذير عاجل من انتشار تحد في المدارس يصيب بالشلل| تفاصيل صادمة

تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ