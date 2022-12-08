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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو العينين: مصر توقع على 105 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز

صدى البلد

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط إن مصر استطاعت أن توقع على نحو ١٠٥ اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي والبترول.

 

وأوضح النائب محمد أبو العينين-  في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الدورة التأسيسية لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، أن مصر وقعت بالفعل خلال الأربع سنوات الماضية على ١٠٠ اتفاقية، كما وافق مجلس النواب قبل يومين على التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة.

 

ونوه أبو العينين إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقيتين جديدتين، خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقيات البالغ عددها ١٠٥ تتعلق بمجال البحث والاستكشاف في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو في أماكن أخرى محددة في الصحراء الغربية عن الغاز الطبيعي والبترول.

 

وأضاف وكيل مجلس النواب أن تلك الأماكن تعتبر أماكن واعدة، وأن جميع الأبحاث والدراسات التي تمت من قبل الشركات العالمية أثبتت وجود إمكانية كبيرة للعثور على الغاز الطبيعي والبترول هناك" .

 

وفيما يتعلق بمجال الطاقة النووية، أكد أبو العينين أن "الدولة المصرية ستنفذ مشروعا كبيرا وضخما في مدينة الضبعة، بالقرب من العلمين، حيث أن هناك منطقة كبيرة على مساحة كبيرة للغاية، سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم عليها بالاتفاق مع الجانب الروسي، وبالفعل تم توقيع الاتفاقية مع الجانب الروسي وجاري الإعداد لتنفيذ المشروع الضخم هناك في تلك المنطقة".

 

وأوضح أنه عندما نتحدث عن استخدام الطاقة النووية، لا تقتصر استخدامها فقط في الكهرباء، ولكننا نقصد الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث يمكن استخدامها لتحلية المياه، ولغرض الزراعة،  ولكافة الأغراض التكنولوجية الحديثة".

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