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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يقر ميزانية دفاع بقيمة 858 مليار دولار

أرشيفية
أرشيفية

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، لصالح تشريع يمهد الطريق أمام تمرير ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة بقيمة 858 مليار دولار.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح التشريع الذي يمهد الطريق أمام ميزانية الدفاع لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 858 مليار دولار العام المقبل بزيادة 45 مليار دولار عما اقترحه الرئيس جو بايدن.

وتشمل ميزانية الدفاع الأمريكية 10 مليارات دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لجزيرة تايوان، و800 مليون دولار كحزمة مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا.

ووافق المشرعون الأمريكيون أيضا على التمويل الكامل لبرنامج إنتاج قاذفات “بي-21 إيه” الإستراتيجية من الجيل السادس والقادرة على حمل أسلحة نووية.

وتعتزم وزارة الدفاع الأمريكية طلب 100 طائرة من هذا النوع بسعر نسخة منها يزيد عن 690 مليون دولار.

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