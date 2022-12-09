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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أثارت الجدل.. كيف تغير شكل أحلام في آخر ظهور لها؟

الفنانة أحلام الشامسي
الفنانة أحلام الشامسي

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الجدل خلال الساعات الماضية عقب ظهورها بشكل مختلف 180 درجة، حيث بدت وكأنها أصغر سنا من عمرها الحالي بـ 20 سنة تقريبا.. فما سر هذا التغير؟

وأثار المطربة أحلام الجدل مؤخرا، عبر مواقع التواصل الأجتماعي، حيث ظهرت بملامح صغيرة في السن، وذلك عقب إجراءها عملية تجميل فى أنفها لتصغيرها.

وكانت قد نشرت أحلام فيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل الكبرى، معلنة خلاله أنها اضطرت لإجراء عملية تجميل فى أنفها بسببب حساسية الأنف.

آخر ظهور للفنانة أحلام

ظهرت الفنانة أحلام خلال الساعات القليلة الماضية بوجه وجسد نحيفين، وشكل مختلف كليا عن شكلها القديم، الأمر الذي أثار دهشة وتساؤل المتابعين: هل هذه حقا أحلام؟

شاركت المطربة الإماراتية، آخر ظهور لها بمجموعة من الصور بشكلها الجديد عبر حسابها الرسمي على تويتر، معلقة: "‏من اللقاء الأول مع السوشييل ميديا ‎#محبوب_السعودية ‎#saudiidol في رياض الحب.. انتظرونا قريبا..‎@saudiidol ‎#سعودي_ايدول ‎#احلام ‎#احلام_الشامسي ‎#السعودية".

الفنانة أحلام 

كانت أحلام تردي "بيجامة" في الاستديو الخاص بالبرنامج الجديد "سعودي ايدول" مع فريق العمل.

الفنانة أحلام 

تفاصيل برنامج سعودي أيدول

يعد برنامج «سعودي أيدول» برنامجًا للمواهب الغنائية للأشخاص المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، حيث يكون النسخة السعودية الأولى من البرنامج الشهير «Arab Idol» الذي كان يعرض عبر قنوات «أم بي سي».

الفنانة أحلام 

ويضم برنامج "سعودي أيدول" في لجنة التحكيم نخبة من الفنانين، وهم: الفنان السعودي أصيل أبوبكر، والمطربة الإماراتية أحلام الشامسي، والمطربة السورية أصالة نصري، والمطرب العراقي ماجد المهندس.

الفنانة أحلام 

ومن المقرر أن يتم بث البرنامج على قنوات «أم بي سي 1»، وذلك على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وتكون مرحلة التجارب، والثانية مرحلة العروض المباشرة التي من المقرر أن تبدأ في 11 يناير 2023.

الفنانة أحلام 

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من هي أحلام الشامسي؟

أحلام الشامسي (13 فبراير 1968)، مغنية إماراتية، أَطلق عليها جمهورها «الملكة»، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بلقب «فنانة الخليج».

تُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية غنت في تونس وذلك في مهرجان قرطاج الدولي.

كما شاركت بالغناء في فلسطين لمرّتين في مهرجانات رام الله وبير زيت، وهي المطربة الخليجية الأولى والوحيدة إلى اليوم التي شاركت بمهرجان جرش بالأردن لمرتين، ليبيا والجزائر، مهرجان تدمر بسوريا، لبنان، والمغرب في كلّ من مهرجان موازين العالمي ومراكش.

الفنانة احلام احلام الشامسي برنامج سعودي أيدول آخر ظهور للفنانة أحلام

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