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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تستمر حتى نهاية الشهر

يحيى الفخراني يعود بمسرحية ياما في الجراب ياحاوي اليوم

صورة من مسرحية ياما
صورة من مسرحية ياما فى الجراب ياحاوي

يعود مساء اليوم الفنان يحيى الفخراني على خشبة المسرح لإستئناف عروض مسرحيته الشهير ياما فى الجراب ياحاوي بعد فترة من التوقف.

العرض يتم تقديمه على مسرح أحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر ابتداءا من اليوم وحتى يوم 31 من نفس الشهر الحالي، ويشارك فى بطولة العمل العديد من نجوم الفن على رأسهم يحيى الفخراني وإياد نصار
 


تفاصيل مسرحية ياما فى الجراب ياحاوى


ياما فى الجراب ياحاوي، من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم ومنهم محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

 

قصة ياما فى الجراب ياحاوي

 

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي، إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة.

يحيى الفخراني الفنان الكبير يحيى الفخرانى ياما في الجراب ياحاوي مسرح موفينبيك اياد نصار

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