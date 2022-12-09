فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة الآن

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية تذبذب على مستوي جميع الأعيرة خاصة بعد الارتفاع المتتاللي والعنيف الذي لحق بالمعدن الأصفر خلال الفترة الماضية .

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وسجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 تراجعا ملحوظا في الأسعار حيث بلغ متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 1,840 شراء 1,897

عيار 22 بيع 1,687 شراء 1,739

عيار 21 بيع 1,610 شراء 1,660

عيار 18 بيع 1,380 شراء 1,423

عيار 14 بيع 1,073 شراء 1,107

عيار 12 بيع 920 شراء 949

سعر الاونصة بيع 57,224 شراء 59,001

سعر الجنيه الذهب بيع 12,880 شراء 13,280



أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر بالإضافة إلى المستثمرين حيث أن الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

تراجع فى أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم الجمعة مع أسعار المعدن الأصفر أنس الخميس نجد تراجعا على مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار24 وهو الأعلي سعر حوالي 1966 جنيها للجرام وجاء سعر عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,802، فيما بلغ عيار 21 بيع 1,680 شراء 1,720، حيث سجل اليوم 1660 جنيها للجرام أى تراجع بقيمة 40 جنيها، وسجل عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,474، فيما سجل الجنيه الذهب بيع 13,440 شراء 13,760.



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مدعومة بضعف الدولار، في حين استعد المستثمرون لبيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر الأسبوع المقبل بخصوص رفع سعر الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1793.16 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 0.3 % منذ بداية الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1804.80 دولار، وهبط مؤشر الدولار 0.1 %. ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 % إلى 23.20 دولار، في حين زاد البلاتين 0.4 % إلى 1006.91 دولار. وخسر البلاديوم 0.4 % مسجلا 1918.50 دولار، لكنه يتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.