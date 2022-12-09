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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الاتحاد الأفروآسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي

صدى البلد

حصل رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، فى حفل كبير أقيم  بالغردقة، على الجائزة الذهبية للاتحاد الأفريقي الآسيوي “AFASU”، وتأتى هذه الجائزة تتويجًا لمجهودات أبو علي في مجال التنمية السياحية على المستوى العالمي بما يقدمه من مشروعات سياحية متميزة بمصر وأفريقيا وآسيا طوال السنوات الماضية، فهى جائزة تمنح لأبرز الشخصيات العالمية في مجال التنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير السياحى.


وقال كامل أبو علي خلال الاحتفالية إن تتويجي بجائزة أفاسو الذهبية للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير، من الاتحاد الأفريقي الآسيوي AFASU ، أسعدني كثيرا، وأوضح أنه يستهدف أكثر من مليون سائح بنهاية العام الجاري 2022.


حضر الحفل قيادات وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى نخبة من الضيوف الأجانب من رجال السياحة على مستوى العالم وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال وأعضاء الغرف الفندقية والسياحية ومستثمري البحر الأحمر ونخبة نخبة من الإعلاميين.

جائزة رجل الأعمال كامل أبو علي

رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
جائزة رجل الأعمال كامل أبو علي
جائزة رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي
رجل الأعمال كامل أبو علي

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