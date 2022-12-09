ولي العهد السعودي: نولي أهمية قصوى للشراكة الاستراتيجية مع الصين

قال محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، إن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحديات استثنائية تواجه المنطقة العربية والعالم، تحتم تفعيل العمل الجماعي المشترك لمواجهة هذه التحديات، انطلاقًا من الأهداف السامية والغايات التي بُنى عليها مجلس التعاون بدول الخليج.





وأضاف ولي العهد السعودي خلال كلمته بفعاليات القمة الخليجية الصينية بالرياض، أن هه القمة تؤسس انطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات ولتنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أنهم يولون أهمية قصوى للشراكة الاستراتيجية مع الصين.