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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية للمرور علي الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكنية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وكذا رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامه وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وأشار المحافظ انه شنت رئاسه مركز ومدينه ابوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بطويحر حملة لإزالة أعمدة خرسانية بدون ترخيص بقرية ابو شعبة بميت ردين بنطاق الوحدة المحلية بطويحر، وبالوحدة المحلية بالعباسة تم فك شدة خشبية لسقف دور اول علوي على مساحة ١٢٠م بناحية السعدية وتطبيق القانون على المخالفين.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات على حرم الطرق حيث تم إزالة الاشغالات وكافة المعوقات الموجودة لتوسعة الطرق وتحسين الرؤية البصرية أمام المارة وتجنب الاختناق المرورى حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة طريق مشتول السوق / الصحافه بتيسير حركه المرور أمام السيارات لسهولة الحركه على السيارات والماره ومتابعه السوق الاسبوعي للوحده بالصحافة بالتنبيه على البائعين بالالتزام بالأمكان المخصصة لهم وعدم إشغال الطريق مع الالتزام بالأماكن المخصصة لهم ، ومتابعه أعمال الوحدة المحلية بالمنير و ورفع الاتربه والسفوحه من على جانبي طريق ترعة الإسماعيلية.

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و قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحمله لرفع الإشغالات لعودة الإنضباط بالشارع واستهدفت الحملة شوارع المدينة (شارع سعد زغلول) وأسفرت الحملة عن ضبط اشغالات متمثله في كراسي وترابيزات وتم مصادرة كافة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شرطة المرافق وادارة الإشغالات بمجلس مدينة بلبيس بحملة إشغالات مكبره جديدة شملت الحملة رفع الإشغالات المخالفة من طريق عبد المنعم رياض وميدان ابو سمران بطريق بلبيس / القاهرة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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