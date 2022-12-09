عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرقية تشن حملات لرفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى وعزب ( الغابة - المنسترلي - نزله العارين- طوخ الستات - طوخ الاعصر - ابو النور - الخمسين ) وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 55 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

كما تم تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب وتحرير 25 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد وحصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين والتي بلغت 210 ألف م٣ استهلاك فعلي وتم تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

 

تنطلق الأحد.. الشرقية تستعد لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.

الشرقية صرف صحي محافظ الشرقية شركة مياه الشرب والصرف الصحى الصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رخص 480 جنيهًا .. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الجرام فقد 40 جنيها.. تراجع حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

بعد وفاة تلميذة أسيوط .. 7 سنوات سجنًا عقوبة الضرب في المدرسة

أسعار الذهب اليوم 9 ديسمبر و مفاجأة بشأن الدولار مقابل الجنيه.. أخبار تهمك

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

قرار عاجل من كهربا بشأن غرامة الزمالك وقيده إفريقيا

ضرب حتي الوفاة.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة في اعتداء مدرس علي تلميذة أسيوط

بعد استقراره 8 أيام بمصر|الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني: 300 مليار دولار حجم التبادل مع الدول العربية

أوكرانيا وإيران والقضية الفلسطينية.. أبرز ما جاء بالبيان الختامي للقمة الخليجية الصينية

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته لـ بوروندي

استجابة لمتابعيها.. نائبة تطالب بتعميم تجربة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

للتيسير على المواطنين.. كل ما تريد معرفته عن مركز خدمات مصر بأسوان

بث مباشر.. انطلاق فعاليات القمة العربية - الصينية بمشاركة السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش غالي.. سعر فستان دينا الشربيني في جدة يثير الجدل على السوشيال| شاهد

بملابس أنيقة... زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ملفت وجريء.. تفاصيل إطلالة ليلي علوي في ختام مهرجان البحر الأحمر

مش هتصدق.. سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي

فيديو

مفاجأة..زكريا الوردي في الأهلي وقرار صادم لـ كهربا/ فيديو جراف

الغزالة رايقة وكأس العالم وسعر الدولار.. كلمات بحث عنها المصريون في2022.. فيديو

كرواتيا والبرازيل اليوم.. مواعيد مباريات الجمعة والسبت في كأس العالم.. فيديو

ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.. تفاصيل الأسعار بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ