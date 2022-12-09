مياه الشرقية تشن حملات لرفع الوصلات المخالفة وتغيير العدادات المعطلة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنه وسليمة حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية ، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز أبو كبير للمرور والتفتيش على المشتركين بقرى وعزب ( الغابة - المنسترلي - نزله العارين- طوخ الستات - طوخ الاعصر - ابو النور - الخمسين ) وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هرباً من إتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات أسفرت عن تحرير 55 محضر تعدي على شبكة الصرف الصحي.

كما تم تحرير 40 محضر تعدي على شبكة مياه الشرب وتحرير 25 محضر لحالات مخالفة لشروط التعاقد وحصر المتأخرات والتراكمات بعدادات المياه الخاصة بالمشتركين والتي بلغت 210 ألف م٣ استهلاك فعلي وتم تحصيل نسبة كبيرة من المتأخرات الخاصة بالمشتركين.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن.