محاضرات وورش فنية في ثقافة الفيوم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برئاسة لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وبإشراف سماح كامل رئيس فرع الفيوم، أنشطة ثقافية متنوعة.

نظم ثقافة الطفل بفرع ثقافة الفيوم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة بمدرسة التربية الفكرية تم عرض مسرح عرائس بعنوان الأراجوز في المدرسة تأليف جيهان عبدالله تمثيل يوسف أحمد عمرو سعيد مصطفى حسين بلال حامد وتناول العرض بعض السلوكيات الخاطئة للاراجوز مع تصحيحها وعرض بعض المشاكل مثل التنمر والعنف بين الطلاب وحث الطلاب على التسامح وقبول الآخر.

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بسنورس حضانة مدرسة الجلاء بسنورس. وتم عمل ورشة فنية لتدوير خامات من البيئة التي يمكن الاستفادة منها بدلاً من رميها ومنها علب الدهان المعدنية أو من علب المعلبات أو زجاجة المياه الفارغة وغيرها في عمل حصّالات النقود او مقلمية وتزيينها بأية طريقة كانت كما يمكن استعمال ورق الفوم الملون الذي يعطي شكلا جذابا أو الملصقات الورقيّة الجاهزة ووضعها عليها.

كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بطامية كتاب "السفن" تأليف فيليب ويلكينسون ناقشه ماريان مدحت يتحدث فيه الكاتب عن عالم السفن بكل ما يحويه من أسرار وتفاصيل، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة أشغال فنية لعمل حصاله بالفوم و الكانسون نفذتها سحر محسن، فيما نظم بيت ثقافة سنورس ندوة بعنوان"الرقمية وأدب الطفل الحديث " أدارها الاديب احمد قرني واحمد طوسون تناولا فيها 'أدب الأطفال الرقمي الحديث الذي يعد من أهم أشكال التكنولوجيا التعليمية الرقمية الجذابة، حيث يتم استثمار أدب الطفل وتنمية مهارات الأطفال، وتساعد البيانات الرقمية لأدب الطفل في بناء شخصية الأطفال وتفعيل دور أدب الطفل الرقمي بما يتناسب مع خصائص سن الطفل في تنمية المهارات.

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