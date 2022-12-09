سموحة يواصل تدريباته استعدادا للمقاولون العرب

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تحت قيادة مدربه طارق العشري تدريباته اليوميه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز .

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة للهزيمه بثنائية أمام نظيرة أسوان في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري

طارق العشري : "أغلقنا صفحة مباراة اليوم ونستعد لمباراة المقاولون العرب القادمة"

أكد الكابتن "طارق العشري" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء سموحة أمام أسوان على أن أداء فريق سموحة اليوم لم يكن على المستوى المطلوب وبالأخص في شوط المباراة الأول، ورغم سيطرة فريقنا خلال الشوط الثاني بعد التغييرات الأربعة التي جعلت الفريق يظهر بشكل أفضل والمحاولات العديدة على المرمى إلا انه لم يتمكن من العودة في نتيجة اللقاء لتنتهي المباراة بنفس النتيجة.

وأضاف "العشري" أن مباراة اليوم تعد مباراة للنسيان وهناك فارق كبير بين مستوى الفريق اليوم والمستوى في مباراة الإسماعيلي السابقة التي شهدت تركيز وإرادة كبيرة من لاعبي فريق سموحة في الإنتصار وأداء قوي خلال أحداث اللقاء، ويجب علينا إغلاق الصفحة ومواصلة العمل والإستعداد للقاء المقاولون العرب القادم يوم الأحد المقبل وأن القادم سوف يكون أفضل لفريق سموحة.

وشدد الكابتن "طارق العشري" على أن الهزيمة واردة ومن الممكن حدوثها خاصةً أن هدفي اللقاء الذين تلقاهم فريق سموحة كان من الممكن التعامل معهم بشكل أفضل وعدم تلقي أهداف لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، ولكن لابد من تعلم الدرس من مباراة اليوم والتعامل معها بشكل إيجابي والخروج من أجواء الهزيمة للتعويض في المباريات القادمة والظهور بأفضل شكل.