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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس اتحاد جامعة كفر الشيخ: هدفنا الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم

هاجر اشرف.. رئيس
هاجر اشرف.. رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ

قالت هاجر أشرف الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ ورئيس اتحاد الطلاب الجديد بالجامعة، عضو أسرة طلاب من أجل مصر الفائزة في انتخابات الاتحادات الطلابية "هدفنا في المرحلة المقبلة الوصول لكل الطلاب لحل مشاكلهم.

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وأضافت بأنه سيتم الانتظام في عقد اجتماعات دورية لتوعية الطلاب بالحقوق والواجبات، وسنصل إلى كل طالب لتنفيذ مطالبه، وسيتم تنفيذ خطة إدارة الجامعة بالتوسع في الأنشطة الطلابية تفيد طلاب جميع الكليات.
متمنية من الله التوفيق وإعلاء اسم اتحاد طلاب الجامعة بين جميع الاتحادات الطلابية في الجامعات الأخرى.


وأوضحت أن أعضاء مجلس الاتحاد الجدد ستكون لهم لقاءات دورية مع إدارة الجامعة، لعرض مقترحات الطلاب والقضايا التي تشغلهم والعمل على حل مشاكلهم المختلفة.
 

كما وجهت رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ الشكر إلي أعضاء المجلس للعام الجامعي السابق لجهودهم المبذولة في أداء مهامهم، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية، وإيصال آراء واقتراحات الطلاب والطالبات إلى إدارة الجامعة، كما قدمت الشكر أيضاً إلى زملائها على ثقتهم ودعمهم.

هاجر أشرف 
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