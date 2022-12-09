ميسي يتقدم للأرجنتين بالهدف الثاني أمام هولندا في ربع نهائي المونديال

تقدم منتخب الأرجنتين بالهدف الثاني أمام هولندا، لتصبح النتيجة 2-0 في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 35 عن طريق مولينا.

ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

تشكيل الأرجنتين لمواجهة هولندا

إميليانو مارتينيز - كريستيان روميرو - نيكولاس أوتامندي - ليساندرو مارتينيز - ناويل مولينا - ماركوس أكونيا - إنزو فرنانديز - رودريجو دي باول - أليكسيس ماك أليستر - ليونيل ميسي - خوليان ألفاريز.

تشكيل هولندا أمام الأرجنتين

أندريس نوبيرت - دالي بليند - نيثن آكي - فيرجيل فان دايك - يورن تيمبر - دينزل دمفريس - مارتن دي رون - ستيفن برجفاين - فرينكي دي يونج - كودي جاكبو - ممفيس ديباي.