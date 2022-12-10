اليمن.. مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين إثر هجوم على قافلة لبعثة دولية

أفادت وكالة الأنباء اليمنية، أمس الجمعة، بأن "القوة المرافقة لفريق منظمة الهجرة الدولية، في قطاع الرويك، تعرضت لهجوم مسلح خلال تحركها من سيئون إلى مأرب، أسفر عن سقوط ضحايا".

وأدى الهجوم، بحسب الوكالة اليمنية، إلى "مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، لافتة إلى أنه تم القبض على إحدى سياراتهم بالتعاون مع اللواء الأول حماية طرق".

تفاصيل الهجوم

ونقلت الوكالة عن اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى، قوله إن الهجوم أسفر عن "مقتل اثنين وإصابة 4 من الجنود، وتم القبض على إحدى سيارات المهاجمين".

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أمني قوله إن "قافلة البعثة الدولية التي كانت تحمل أجانب تعرضت، مساء اليوم، لهجوم من مسلحين على متن 4 سيارات في منطقة الرويك النائية بين محافظتي حضرموت ومأرب".

وأضاف أن "مجموعة مسلحة، يرجح أنها تنتمي لتنظيم القاعدة، نصبت كمينًا للبعثة واعترضت طريقها محاولة على ما يبدو اختطاف الموظفين، لكن المحاولة فشلت. وكانت البعثة تضم 6 أشخاص، منهم يمنيون وإثيوبيون".

وأكد المسؤول "عدم تعرض فريق المنظمة الدولية لأي أذى"، مشيرًا إلى أن "عناصر تنظيم القاعدة تنشط من حين لآخر في المنطقة".