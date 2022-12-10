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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ابتكار أول عباءة
ابتكار أول "عباءة إخفا" على يد طلاب صينيين|كيف تعمل؟

ابتكر 4 طلاب دراسات عليا من جامعة ووهان الصينية "عباءة إخفاء" يمكنها على ما يبدو إخفاء جسم الإنسان عن الكاميرات الأمنية فائقة التطور، وبتكلفة منخفضة.

معطف InvisDefense، كما يسمونه، هو جهاز يتم ارتدائه يمكنه التغلب على تقنية التعرف على الوجه المتطورة التي تستخدمها السلطات الصينية لتتبع ورصد المنشقين، العمال المهاجرين والأقليات العرقية.

كيف تعمل عباءة الإخفاء ؟

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ناشيونال بوست، فبالنهار تظهر عباءة الإخفاء الصينية على أنها قميص مموه عادي.

ولكن في الليل، ينبعث منها درجات حرارة متفاوتة لتشويش كاميرات التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء.

وذلك عن طريق إنشاء نمط تسخين غير عادي، يجعل من يمر أمامها خفيًا وكأنه شبح.

الصينية ووهان الصينية عباءة إخفاء عباءة إخفاء صينية جامعة ووهان ووهان

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